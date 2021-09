Giugliano, una vittoria e un pareggio: Ferraro: «Siamo al 70% della condizione»

Un pareggio e una vittoria. E' il bilancio delle ultime due amichevoli giocate dal Giugliano calcio 1928, che nel fine settimana appena andato in archivio ha incontrato il Pescara Primavera (3-3) e l'Aurora Alto Casertano (9-0). Due gare giocate in Abruzzo, dove la compagine guidata da Giovanni Ferraro (nella foto) sta ultimando la preparazione in vista dell'esordio in campionato.

“Il bilancio è positivo - spiega il tecnico gialloblu - sono contento di come la squadra sta lavorando e di come mi segue. Questo è un gruppo sano, serio che va fatto lavorare. Stiamo sostenendo una preparazione dura che ci farà arrivare pronti per l’inizio del campionato. Al momento siamo al 70 per cento, quindi in questi giorni lavoreremo per trovare la forma e l’amalgama migliore. Sappiamo di essere fortunati - aggiunge Ferraro - lavoriamo in una piazza prestigiosa, una società solida che sa quello che vuole. Vogliamo fare le cose nel modo giusto e per arrivare a grandi obiettivi serve creare un grande gruppo. Siamo qui per questo”.

Poi le parole sul girone in cui figurerà il Giugliano: "Martedì sapremo in che girone giocheremo, ma noi dobbiamo pensare solo e unicamente al lavoro e al campo che è l’unico giudice. Vogliamo fare cose importanti, ma solo il tempo ci dirà chi siamo e dove possiamo arrivare”.