La Gelbison fa poker (4-1) nell'amichevole con la Calpazio

Ripsetto alla prima uscita la Gelbison appare più in palla, e anche se solo a distanza di un giorno i rossoblu del tecnico Gianluca Esposito, sempre contro una compagine di eccellenza mostrano chiari segnali di una migliore intesa e superano la Calpazio col punteggio di 4-1. Il trainer di Nola, propone il 3-5-2 e nella prima frazione i due attaccanti Gagliardi e Corado, quest'ultimo dal dischetto, vanno a segno con il tempo che si chiude sul 2-1, in quanto la formazione ospite di Capaccio accorcia sempre con un rigore. Nella ripresa spazio Eposito opera i cambi ed anche la coppia d'attacco muta con la presenza di Di Fiore e Frulla e proprio questo sigla la doppietta che fissa il punteggio sul 4-1. Un altro test più impegnativo per i cilentani è previsto per giovedi 2 settembre al Volpe di Salerno con la formazione granata impegnata nel campionato Primavera 2.