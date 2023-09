Nocerina, nuovo arrivo in attacco: trattativa in chiusura con Guida

Un nuovo esterno d'attacco per la Nocerina. Il club rossonero potrebbe presto ufficializzare il tesseramento di Michele Guida, 25enne atleta proveniente dal Taranto. Nella scorsa stagione, oltre alla maglia degli jonici, ha indossato anche quella della Turris in Lega Pro, chiudendo l'annata con 34 gare disputate e 5 reti realizzate.

Meglio aveva fatto nelle due annate precedenti in Serie D tra le file del Vastogirardi, con un bottino di 70 partite, 27 reti e ben 14 assist. In categoria Guida ha collezionato esperienze anche con Olympia Agnonese, Monticelli, Recanatese, Gravina e Gladiator.

In attesa della definizione dell'operazione, in casa Nocerina tengono banco le condizioni di Faissal El Bakhtaoui. Assente in occasione del turno interno contro il Cynthialbalonga per un infortunio alla gamba sinistra, l'atleta si è sottoposto a esami strumentali dal cui esito dipenderanno anche i tempi di recupero.