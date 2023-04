Serie D, cambia la regola under: si ritorna alla formula pre-Covid

Le anticipazioni delle scorse settimane trovano ora conferma ufficiale. Dalla prossima stagione sportiva la Serie D tornerà alla formula dell'impiego degli under in vigore prima della pandemia. Dunque, non più in campo un atleta per quattro fasce d'età consecutive.

Dal campionato 2023-24 le squadre del massimo torneo dilettantistico dovranno impiegare in campo, per tutta la durata della gara, un atleta classe 2003, due classe 2004 e un classe 2005.

Le eccezioni all'impiego dei quattro giovani in età di Lega riguarderanno l'espulsione di uno degli atleti in questione o l'uscita dal campo per infortunio a cinque sostituzioni già completate.

Debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortuni dei succitati calciatori.