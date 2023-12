Serie D, cambiano i calendari: quattro turni slittano di sette giorni

La Viareggio Cup 2024 condiziona i calendari del campionato di Serie D. Il prestigioso torneo giovanile si terrà dal 12 al 26 febbraio e vedrà come di consueto anche la partecipazione della Rappresentativa Under di Serie D. Pertanto il Dipartimento Interregionale ha disposto la variazione di date per quattro giornate di campionato

In particolare ha anticipato la sosta prevista per il 17 marzo all'11 febbraio. Le gare previste per quest'ultima data (sesta giornata di ritorno per i gironi C, D, E, F, G e H e nona giornata per i gironi A, B e I) slittano di una settimana, così come i tre turni successivi di campionato. Le gare già fissate dal 24 marzo in poi non subiranno variazioni di data.

Come di consueto, il Dipartimento Interregionale dà facoltà alle società i cui calciatori saranno convocati nella Rappresentativa Serie D, in caso di qualificazione di quest'ultima agli ottavi della Viareggio Cup, di richiedere il rinvio delle partite in programma il 18 febbraio, anche senza l'accordo con la società avversaria. In caso di qualificazione ai quarti, le gare saranno ulteriormente rinviate a mercoledì 28 febbraio.