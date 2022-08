Serie D, il campionato perde sei club: Agropoli e Savoia, addio ripescaggio

La Serie D edizione 2022-23 perde ben 6 compagini rispetto all'organico della scorsa stagione. Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha infatti deliberato l'esclusione dal campionato di Rieti e Delta Porto Tolle (mancata presentazione della domanda di iscrizione), Lornano Badesse (rinuncia), Giarre e Rende (parere negativo della Covisod per inadempienze nella documentazione allegata alla domanda di iscrizione). A queste escluse si aggiungono Fermana e Torres, ufficialmente ripescate in Lega Pro.

Accolto invece il ricorso di Cittanova e Seregno, che saranno dunque ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D. Ci sarà anche il Catania, che ha ottenuto il placet per la partecipazione al massimo torneo dilettantistico nazionale.

Il Consiglio Direttivo ha anche recepito la decisione della Co.Vi.So.D inerente le domande di ripescaggio delle non aventi diritto Agropoli, Savoia e Bisceglie. I tre club saranno dunque esclusi dalla eventuale graduatoria per eventuali ingressi in Serie D “dalla porta di servizio”.