Serie D, non c'è traccia dei gironi: campionato a rischio slittamento

Il campionato di Serie D potrebbe slittare e non partire il prossimo 4 settembre, data inizialmente prevista dal Dipartimento Interregionale. Ancora una volta è la giustizia sportiva a complicare i piani, con alcuni casi che tengono in standby la composizione dei gironi.

Le situazioni in bilico riguardano Campobasso, Teramo e Giarre, con quest'ultima che riguarda più da vicino la Campania, essendoci stretta correlazione coi club siciliani e calabresi nel girone I. Al Giarre era stata inizialmente negata l'iscrizione al campionato di Serie D, ma la società aveva proposto ricorso al Tar contro la decisione.

Il Tribunale Amministrativo nei giorni scorsi ha disposto una sospensiva del provvedimento, rinviando però la discussione nel merito al prossimo 7 settembre. Dunque, 3 giorni dopo la data di inizio del campionato. La Lega Nazionale Dilettanti non ha finora diramato alcuna nota in merito, dovendo dirimere questioni al momento indipendenti dalla propria organizzazione interna.

Possibile dunque che si opti per uno slittamento della data di inizio del campionato, dovuto principalmente a comprendere se e come inserire in organico i tre club - Teramo, Campobasso e appunto Giarre - inizialmente esclusi. Il format attuale della Serie D prevede già diverse squadre in sovrannumero rispetto allo standard dei 162 club (18 suddivisi in 9 gironi). Eventuali rientegri renderebbero necessaria una distribuzione differente delle squadre, puntando a evitare gironi con numero dispari di squadre in campo.