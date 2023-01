Quando sembrava avviata all'ennesima figuraccia di questa tormentata stagione, la Casertana trova il guizzo vincente in un drammatico finale. Nola battuto in extremis grazie a una rete all'ottavo minuto di recupero di Mattia Matese, uno dei diversi volti nuovi del mercato di dicembre, che ha ribaltato definitivamente l'iniziale vantaggio del Nola per opera di Sparacello.

Nel mezzo, la rete del momentaneo 1-1 di Ferrari. Fatto sta, però, che sul piano del gioco è sembrato di rivivere un film già visto con una Casertana incapace di imbastire trame di gioco apprezzabili con tanti, forse troppi errori nei passaggi. Cangelosi è appena arrivato e diamogli tempo, ma nel frattempo si portano a casa tre punti che consentono ai falchetti di salire al quinto posto in classifica.

Cangelosi deve fare a meno del centrale Soprano e dell'attaccante Bollino, per cui in attacco spazio agli esterni Taurino e Liurni con Turchetta che, invece, parte dalla panchina. La Casertana prova subito a imporre il proprio ritmo di gioco e dopo quattro giri di lancette la prima conclusione della gara è di Paglino, troppo morbida e centrale, però, per poter impensierire il portiere nolano. Il Nola, comunque, non si limita certo alla sola difesa proponendosi anche in fase offensiva e al 12' una punizione di Castagna termina di poco alta sulla traversa. Le squadre provano a superarsi a vicenda, ma ciò nonostante la gara progressivamente tende a bloccarsi facendo registrare poche azioni degne di nota. La Casertana prova soprattutto a sfondare sule fasce, ma Liurni da una parte e Taurino dall'altra non riescono a creare quelle situazioni di gioco tali da poter impensierire in qualche modo la retroguardia del Nola. Si vive di qualche sporadica fiammata, una di queste alla mezz'ora con il nolano Palmieri che lascia partire una conclusione dai venticinque metri che Prisco smanaccia a lato, anche se forse la palla sarebbe uscita direttamente. Al 42' ancora Palmieri in evidenza, stavolta su calcio di punizione con palla che termina di poco a lato. E la Casertana? Tanti cross sia da azione di gioco che da calcio da fermo tutti puntualmente rinviati dagli attenti centrali difensivi del Nola. Fatto sta, però, che in pieno recupero (46') proprio sigli sviluppi di un tiro dalla bandierina, Liurni ha la palla buona per andare a bersaglio ma la conclusione dell'esterno rossoblù sibila il palo alla destra di Zizzania.



Nella ripresa la Casertana parte bene e al 55' un traversone rasoterra di Tringali non trova per un soffio la deviazione di Ferrari. Al 58', sugli sviluppi dell'ennesimo calcio da fermo per la Casertana, Taurino da posizione interessante spreca malamente a lato. Cangelosi gioca la carta Turchetta al posto di un evanescente Taurino, ma la compagine rossoblù, pur esercitando maggiore pressione, non riesce ad essere incisiva nelle sue azioni offensive. Il Nola, sornione, si difende bene sperando di approfittare di qualsiasi varco che la Casertana potesse concedere. Tale situazione si verifica puntualmente al 76' con un erroraccio in disimpegno di Sena che spalanca a Sparacello le porte per il gol del vantaggio nolano. Colpita a freddo, la compagine rossoblù ha almeno il merito di reagire subito e già dopo cinque giri di lancette trova il gol del pari con il solito Ferrari che sfrutta al meglio un assist sottoporta di Casoli. Match che si riequilibra, ma non nei giocatori in campo perché Liurni si fa pescare in uno sciocco e sconsiderato fallo da dietro su un avversario. Rosso diretto e la pessima gara dell'esterno rossoblù si chiude anzitempo. L'uomo in meno, tuttavia, non cancella le energie della Casertana, mentre il Nola sembra accontentarsi del pari. Il colpo di scena, però, è dietro l'angolo e si immedesima nella persona di Mattia Matese. All'ottavo minuto di recupero il centrocampista rossoblù trova le forze per scagliare un sinistro al fulmicotone dai trenta metri che sorprende Zizzania e regala il primo successo dell'anno alla Casertana.