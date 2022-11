Ok al nuovo Pinto, la Casertana prepara la trasferta ad Artena

Nuovo stadio Pinto: è ufficiale da stamane l'accettazione da parte del Comune dell'offerta di D'Agostino e Ciuffarella per la ricostruzione dell'impianto di viale Medaglie d'Oro. Pubblicata all'Albo Pretorio la determina dirigenziale che, recepita l'approvazione da parte della commissione di valutazione con il massimo dei punti (100), da il via libera alla firma del contratto di aggiudicazione provvisoria dei lavori.



La notizia è stata comunicata con grande e giustificato entusiasmo anche dal club attraverso una nota stampa: «E' finalmente fatta. La Casertana, capofila della Rti che vede anche Aurora Immobiliare Srl e Consorzio stabile Santa Rita si è aggiudicata i lavori. Si chiude così si legge nella nota l'intero iter amministrativo e, dopo le verifiche previste dalla norma, si procederà alla stipula del contratto che darà il via ai lavori che consegneranno all'intera provincia di Caserta l'impianto destinato a diventare fiore all'occhiello del Mezzogiorno e non solo. Un traguardo storico. Un ringraziamento al sindaco Marino». Sullo sfondo resta ancora aperta la questione del pignoramento dello stadio che impedisce al momento la firma del contratto definitivo: da quanto appreso, però, sarebbe imminente un accordo tra il Comune e l'imprenditore Pagano che chiuderebbe la vicenda.



Ora, mentre la società si concentra sugli ultimi passaggi che porteranno alla realizzazione dello straordinario progetto stadio, tocca alla squadra dare una svolta alla stagione e riportare la Casertana tra i professionisti. Ieri terzo giorno di lavoro alla guida dei falchetti per il nuovo allenatore Panarelli. Sempre doppia seduta perché il tecnico vuole far presto a dare le sue indicazioni alla squadra. Passi falsi non possono commettersene e la prossima partita con l'Artena, in programma domenica, è già quasi alle porte. C'è curiosità sul modulo che il tecnico ex Andria e Taranto vorrà impiegare. Dalle prime indicazioni date dal campo di allenamento si va verso un ritorno alla difesa a tre. Meno chiaro come Panarelli vorrà schierare centrocampo ed attacco ed impiegare i tanti giocatori esperti di qualità che ha in quei reparti. Più informazioni si potranno avere questo pomeriggio quando, alle 18, il tecnico sarà presentato alla stampa.



Poi, domani, la rifinitura e la partenza per il ritiro nel Lazio dove domenica, alle 14.30, i Falchetti affronteranno la Vis Artena. Nove punti in classifica per i rossoverdi del suggestivo borgo di 13mila abitanti che si trova sui monti Lepini. Finora due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte per la squadra allenata da Foglietta che ha nel reparto offensivo il suo maggior problema. Solo sette le reti realizzate nelle prime nove gare di campionato e secondo peggior attacco del girone dopo quello dell'Aprilia che ne ha realizzate solo tre. Molto meglio le cose nella fase difensiva con 12 gol subiti che fanno della squadra romana una delle migliori retroguardie del girone soprattutto in casa. Insomma, avversario arcigno, ostico, presumibilmente molto chiuso: proprio come quelli che finora la Casertana ha sofferto di più. Non è un segreto che i Falchetti abbiano giocato le migliori partite contro le squadre che li hanno affrontati a viso aperto (fa eccezione il Tivoli sabato scorso) e avuto prestazioni in ombra contro avversari, invece, chiusi. Un problema da risolvere per mister Panarelli che dovrà inventare nuove e più efficaci soluzioni offensive anche da calcio piazzato. O, più semplicemente, consentire alla squadra di dare più ficcante applicazione a quelle già studiate dai falchi quando alla guida c'era mister Parlato.