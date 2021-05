Serie D, ci saranno due retrocessioni: stop ai playout per questa stagione

Le indiscrezioni delle ultime settimane hanno trovato oggi conferma definitiva. Il Consiglio Federale, su richiesta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha disposto la cancellazione dei playout dal campionato di Serie D, limitatamente alla sola stagione in corso.

Dunque, derogando all’art. 49, comma 1, lett. c) delle NOIF, al termine di questo campionato ci saranno due sole retrocessioni dirette per ognuno dei nove gironi di Serie D. La scelta è stata dettata dalle modifiche straordinarie applicate ai campionati di Eccellenza dei singoli comitati, che non porteranno al consueto numero di promozioni nel massimo campionato dilettantistico nazionale.

Retrocederanno dunque direttamente le ultime due classificate, così come peraltro già previsto dal format già in vigore per il campionato di Serie D. Questa disposizione eviterà dunque possibili ricorsi a pioggia, così come già avvenuto al termine della scorsa stagione dopo le decisioni adottate in via straordinaria dal Dipartimento Interregionale dopo lo stop anticipato al torneo a causa della pandemia.