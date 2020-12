Il Dipartimento Interregionale ha sottoscritto una convenzione con la Federlab Italia, il coordinamento nazionale che rappresenta i laboratori di analisi. L'accordo permetterà ai club di Serie D di pagare a costi ridotti i test rapidi obbligatori prima delle gare ufficiali e i tamponi molecolari. Questi ultimi sono previsti a mo' di "controanalisi" dal nuovo protocollo recentemente approvato.

Secondo la convenzione, il costo unitario dei test antigenici sarà di 9,50 euro, mentre quello dei tamponi molecolari sarà di 30 euro. Federlab Italia riunisce strutture sanitarie associate che metteranno a disposizione delle società le proprie competenze tecnico-organizzative e soprattutto personale specializzato e qualificato per l'esecuzione degli esami di laboratorio.

Federlab metterà a disposizione delle società una postazione mobile e l'attrezzatura per l'esecuzione dei test antigenici e degli eventuali tamponi. Per i club anche la consulenza su comportamenti e procedure da attuare in caso di esito positivo dei test, oltre all'attivazione di utenze sulla piattaforma S.I.C. (Federlab Italia Sorveglianza Integrata COVID-19) per la gestione dei risultati e la trasmissione dei referti esclusivamente agli aventi causa.

Il prelievo di materiale biologico sarà gratuito qualora ad occuparsene sia il medico sociale della singola società. In caso invece di coinvolgimento di personale medico o paramedico esterno, i costi previsti a carico del club ammontano a 40 euro per seduta di prelievo, indipendentemente dal numero di prelievi effettuati.

