Più della metà delle partite in programma in questo weekend sono state rinviate. Provvedimento già adottato per diversi altri incontri fin dall'inizio della nuova stagione. In Serie D la giornata di domani dovrebbe restituire qualche certezza per il futuro.

O almeno definire una linea di condotta utile a non falsare il campionato in tutti i gironi, proprio a causa dei rinvii per contagi da Covid-19. Il bollettino di questo fine settimana annovera ben 45 partite rinviate. Emblematico il caso del girone G, dove si è disputata solo la partita tra Savoia e Arzachena.

Al vaglio dei vertici di Dipartimento Interregionale e Lega Nazionale Dilettanti c'è l'ipotesi di stop temporaneo del massimo campionato dilettantistico. In attesa ovviamente di nuove direttive del Governo e di conseguenti decisioni dei vertici dello sport.

Più difficile, ma comunque in via di valutazione uno stop definitivo del torneo. Soluzione che potrebbe significare "traslazione" della stagione al 2021-2022. Fondamentale resterà il parere dei club, che non possono accollarsi economicamente gli oneri previsti dal protocollo già in vigore per le società professionistiche.

Ultimo aggiornamento: 17:59

