Serie D, ecco i calendari 2021-22: gli esordi delle quattro salernitane

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato i calendari del campionato di Serie D 2021-22. Esordio casalingo per due delle quattro squadre salernitane, distribuite nei gironi H e I. La prima giornata è in programma il 19 settembre alle 15.

Nel girone H la Nocerina esordirà in trasferta contro il Bisceglie. Poi subito un doppio turno casalingo, il 26 settembre e il 3 ottobre contro Francavilla e Brindisi. I derby con le altre formazioni campane: alla sesta giornata con il Sorrento, all'ottava con il San Giorgio di Gigi Squillante, alla nona con la Casertana, alla quattordicesima con il Nola, alla diciassettesima con la Mariglianese.

Nel girone I esordiranno in casa Cavese e Gelbison, rispettivamente con Rende e Castrovillari, mentre la Polisportiva Santa Maria renderà visita al Real Aversa. I derby: alla terza giornata Cavese-Santa Maria, alla dodicesima Gelbison-Cavese e alla diciannovesima Santa Maria Gelbison. Nel girone I le altre formazioni campane sono Portici e il già citato Real Aversa.

Le soste previste per il campionato sono fissate per il 26 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022 per le festività natalizie, oltre al 13 marzo 2022 per la concomitanza con il Torneo di Viareggio. Sette i turni infrasettimanali previsti per il girone H e il girone I, che comprendono 20 squadre: 6 ottobre, 20 ottobre, 8 dicembre 2021, 22 dicembre 2021, 2 febbraio 2022, 16 febbraio 2022 e 14 aprile 2022 (Pasqua).