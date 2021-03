Febbre da derby a Giugliano: al De Cristofaro arriva la Nocerina

E' febbre da derby in casa Giugliano. Domani i tigrotti, da alcuni giorni guidati in panchina da Antonio Maschio, saranno di scena nuovamente (turno di recupero) al De Cristofaro contro la Nocerina. Il tecnico gialloblu dovrà fare a meno degli infortunati Osei e Abonckelet, ma avrà a disposizione il vicecapitano Micillo, che sconterà il turno di squalifica domenica prossima, quando il Giugliano sarà ospite del Carbonia. Il match con la compagine salernitana era stato rinviato per ben due volte e sempre per l'indisponibilità di alcuni calciatori contagiati dal Covid-19. Il Giugliano, ultimo in classifica, è reduce da due sconfitte consecutive, entrambe rimediate tra le mura amiche del De Cristofaro.

