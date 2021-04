Serie D, rimodulato calendario girone: Gelbison e Santa Maria restano ai box

Per le due squadre cilentane inserite nel girone I della serie D si allungano i giorni di riposo, infatti il Dipartimento Interregionale che gà la scorsa settimana aveva deciso di fermare il campionato per una giornata in virtù dei tanti recuperi accumultasi nel pomeriggio odierno con un nuovo comunicato ha disposto che il girone meridionale della quarta serie riprenderà a giocare regolarmente con le gare della decima di ritorno domenica 9 maggio, questo significa che per le due compagini del cilento si allungano i tempi per il ritorno in campo, e per il Santa Maria che nell'ultimo turno non ha giocato con il Licata (causa Covid in casa sicula) non è stata fissata neanche la gara di recupero per cui ritornerà in campo alla ripresa con la capolista Acr Messina, mentre la Gelbison se la vedrà proprio con il Licata.

La sosta imprevista non è stata accolta con favore dal club di Vallo della Lucania che lotta per il salto nei professionisti.