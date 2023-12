Serie D, girone G: campane in anticipo in vista del turno infrasettimanale

Le formazioni campane del girone G di Serie D anticiperanno al sabato le gare valide per il sedicesimo turno di andata di campionato. L'imminenza del turno infrasettimanale che chiuderà il girone d'andata, in programma mercoledì 20 dicembre, ha indotto le società ad accordarsi per la variazione di data.

In pratica, dell'intero programma della sedicesima giornata, solo la sfida tra Cos Sarrabus Ogliastra e Romana si giocherà regolarmente domenica 17 dicembre. Tutte le altre anticiperanno a sabato alle 14.30. In calendario ci sono Boreale-San Marzano, Cavese-Anzio, Gladiator-Cynthialbalonga e Nocerina-Trastevere. Nelle prossime ore il Dipartimento Interregionale ratificherà gli accordi intercorsi tra i club.