L'ultima giornata di serie D del girone I anticipata a sabato 19

Alla fine della regular season della serie D ed in particolare per quattro gironi (A, D, F e quello I) mancano ancora due giornate.

La prima è in programma mercoledì 16, mentre per l'ultima stagionale inizialmente fissata per domenica 20, c'è stata una variazione su disposizione del il Dipartimento Interregionale che ha deciso di anticiparla a sabato 19. La decisione adottata dalla LND è stata comunicata nel tardo pomeriggio. E per effetto di questa scelta anche le due formazioni campane inserite nel girone I: Gelbison e Santa Maria Cilento dovranno anticipare di un giorno i loro programmi.

La Gelbison ospiterà al Morra il Paternò, mentre i giallorossi del Santa Maria, saranno impegnati sul campo della Cittanovese. L'inizio delle gare è fissato sempre per le ore 16.