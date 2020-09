Sono all'insegna dell'ottimismo le prime dichiarazioni post pubblicazione del girone in cui è inserito il Giugliano. I tigrotti di Roberto Carannante, che l'anno scorso furono inseriti nel raggruppamento che contemplava squadre calabresi, siciliane e campane, quest'anno figurano nel girone G e dovranno fare i conti in prevalenza con compagine sarde e laziali. Nel medesimo girone del Giugliano sono presenti club di buona tradizione, come il Latina, la Torres e il Sassari Latte Dolce, ma anche temibili rivali regionali: su tutte la Nocerina, il Savoia, l'Afragolese e il Gladiator.



«È un girone equilibrato, possiamo ritenerci soddisfatti - spiega Franco Mango, ds del Giugliano - L'anno scorso ci toccò un girone durissimo, monopolizzato dalla presenza di Palermo, Messina e Savoia. Quest'anno è apparentemente più equilibrato, ma è chiaro che si tratta di semplici pronostici. Le partite vanno giocate e ogni girone presenta le sue difficoltà». © RIPRODUZIONE RISERVATA