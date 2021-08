Serie D, ipotesi girone I a 20 squadre: salernitane tutte in un solo gruppo?

Cominciano a circolare le prime indiscrezioni sui possibili gironi del campionato di Serie D. Con l'iscrizione della Casertana in sovrannumero - grazie al recente pronunciamento del Tar - e il ripescaggio del Nola, le formazioni campane al via saranno ben 16.

Tra queste, due saranno quasi certamente inserite nel gruppo con il Vastogirardi, unica molisana rimasta in categoria. Le altre 14 potrebbero essere suddivise nei gruppi G, H e I come nella scorsa stagione. E non è lontana l'ipotesi di un girone I a 20 squadre con tutte le salernitane.

Cavese, Gelbison, Nocerina e Polisportiva Santa Maria potrebbero dunque ritrovarsi a giocare contro le cinque formazioni calabresi e le 10 siciliane iscritte al nuovo campionato. La quinta formazione campana dell'estremo gruppo meridionale potrebbe essere il Portici.

Con questa ipotesi, gli altri raggruppamenti sarebbero così formati: nel girone G andrebbero cinque formazioni campane (Afragolese, Casertana, Giugliano, Gladiator, Real Aversa), sei laziali e tutte le sette sarde; nel girone I le restanti quattro squadre campane (Mariglianese, Nola, San Giorgio e Sorrento), le 11 pugliesi e le tre lucane.

Un'eventuale variante potrebbe prevedere il girone H a 20 squadre. In questo caso, sarebbero Nocerina e Portici a essere inserite nel gruppo con pugliesi e lucane.