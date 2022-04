Serie D, le date della post-season: nei gironi campani 2 gare in 4 giorni

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato le date della post-season di Serie D. Per quanto concerne i playoff dei gironi che interessano le squadre campane, lo slittamento del campionato porterà a concentrare semifinali e finali nel giro di soli 4 giorni. Differenti invece le date per gli altri raggruppamenti.

Differenza di date anche per i playout salvezza, con i gironi “campani” in campo con 7 giorni di ritardo rispetto agli altri. Qui di seguito il dettaglio della post-season di Serie D 2021-2022.

PLAYOFF

Il 22 maggio in campo le semifinali dei gironi A, B, C ed E. Scenderanno invece in campo il 25 maggio i gironi D, F, G, H e I. Le finali di tutti i gironi si disputeranno il 29 maggio.

Invariata la formula rispetto alle ultime stagioni. In semifinale giocheranno seconda classificata contro quinta e terza contro quarta. Si giocherà su gara secca in casa della meglio piazzata in classifica nella stagione regolare. In caso di parità al 90' si procederà alla disputa di due tempi supplementari. In caso di ulteriore parità sarà considerata vincitrice la squadra che ha chiuso la regular season in migliore posizione di classifica.

PLAYOUT

Il 22 maggio si giocheranno i playout dei gironi A, B, C ed E. Il 29 maggio toccherà invece ai gironi D, F, G, H e I. Anche in questo caso, prevista gara secca con vantaggio per le squadre meglio piazzate al termine della stagione regolare.