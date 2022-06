Serie D, le date della stagione: fissati i termini per le iscrizioni

Il Comitato Interregionale ha fissato le date di inizio delle sue competizioni per la stagione 2022-23. Si partirà il 21 agosto con il turno preliminare di Coppa Italia di categoria; il 4 settembre scatterà invece il campionato di Serie D. Ultimo a partire il torneo Juniores, che avrà semaforo verde il 17 settembre 2022.

Fissati anche tutti i parametri con le relative date per gli adempimenti volti all'iscrizione alla nuova stagione. Le società dovranno presentare domanda utilizzando la modalità on-line dall’8 luglio alle ore 18 del 15 luglio prossimo. Il termine è perentorio e, una volta scaduto, il sistema telematico non permetterà più l’apertura di procedure di iscrizione.

Oltre alla modulistica richiesta in allegato alla domanda di iscrizione, le società dovranno presentare sempre per via telematica copia di assegno circolare o bonifico di versamento della somma di 16.500 euro, cui va aggiunta la quota per l’assicurazione di calciatori e dirigenti tesserati alla data del 30 giugno 2022.

Infine, sarà necessaria la consueta fideiussione bancaria a prima richiesta, con scadenza 11 luglio 2023, per la somma di 31.000 euro. Le società che risulteranno avere debiti di carattere sportivo alla data del 30 giugno 2022, dovranno anche versare un assegno circolare non trasferibile o bonifico di importo pari ai debiti entro il 15 luglio prossimo.

Per ciò che concerne la gestione economica della stagione appena conclusa, le società dovranno presentare liberatorie o copie contabili dei bonifici bancari che attestino il pagamento a tutto il 31 maggio 2022 di quanto pattuito e sottoscritto negli accordi economici con i tesserati. I club che risultano aver “subito” lodi e decisioni del Collegio Arbitrale o della Commissione Accordi Economici, dovranno dimostrare attraverso apposita documentazione di aver estinto queste situazioni debitorie.

La Commissione di Vigilanza sulle Società di Serie D esaminerà tutta la documentazione entro il 21 luglio per confermare o meno l’iscrizione al campionato 2022-23. Le società inizialmente escluse potranno presentare ricorso avverso alle decisioni negative della CoViSoD entro il termine perentorio del 24 luglio alle ore 20. E la commissione esprimerà parere motivato sui ricorsi proposti entro il 26 luglio.