Non si arrendono le società di Serie D retrocesse “a tavolino” dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e, di rimando, dal Consiglio Federale. I club, che hanno aderitto al gruppo “Serie D, salviamoci”, preannunciano una lunga battaglia legale, con la speranza di ribaltare ciò che è stato deciso per la conclusione della stagione 2019-2020.



«Non possiamo che dirci sconcertati dinnanzi ad un ostinato comportamento degli organi istituzionali». Così esordiscono i presidenti delle 29 società firmatarie del comunicato. Mirano in particolare alla Lnd e al presidente Cosimo Sibilia, accusati di non aver avuto «la sensibilità di cogliere i veri principi e le effettive dinamiche dello sport, pur in fase di pandemia. A ciò si è accompagnato, durante tutto questo periodo, un disarmante atteggiamento di autoreferenzialità e rifiuto al dialogo, poco consoni per chi dovrebbe rivestire certi cariche».



Tra le società firmatarie ci sono anche l'Agropoli e il San Tommaso, unici due club campani tornati nei campionati dilettantistici regionali. © RIPRODUZIONE RISERVATA