Che non fosse una stagione facile da portare a termine era ben noto fin dalla scorsa estate. E la Serie D è il più fedele specchio della situazione Covid nello sport, in particolare nel calcio.

Nonostante la disputa di un corposo numero di recuperi la scorsa settimana, l'elenco dei rinvii in tutti i gironi del massimo campionato dilettantistico è ancora in tripla cifra. Ad oggi, in attesa del turno infrasettimanale di mercoledì, sono ben 104 le gare da dover recuperare. I gironi F, I e C sono letteralmente falcidiati e già saliti rispettivamente a 21, 19 e 16 rinvii.

Anche la Campania è ovviamente coinvolta in tutta questa sitazione. I club alle prese con il maggior numero di gare da dover recuperare sono Matese (girone F) e Sorrento (girone H), con quattro incontri ciascuno. A ruota seguono Puteolana (H) e Gelbison (I) con due ciascuna. Chiudono Giugliano, Nocerina (G), Portici, Real Aversa (H), Santa Maria (I) con un recupero a testa.

Il Dipartimento Interregionale ha fissato per mercoledì 10 febbraio prossimo ben 18 incontri dal girone E al girone I. Queste le gare che riguardano le formazioni campane:

Vastogirardi-Matese

Giugliano-Arzachena

Az Picerno-Sorrento

Bitonto-Puteolana

Rotonda-Gelbison

