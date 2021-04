Nocerina sconfitta su rigore al 97’: doppio Coratella castiga i molossi

Incredibile sconfitta casalinga per la Nocerina, che cede il passo al Team Nuova Florida per un ingenuo fallo da rigore commesso quando la gara sembrava destinata al pari. I molossi creano occasioni, colpiscono due legni, ma nel finale di gara concedono troppo agli ospiti, che ne approfittano e portano a casa l'intera posta in palio.

La cronaca. Ceduti De Iulis e Sandomenico nelle ultime 48 ore, la Nocerina si presenta in prima linea con Sorgente assistito a trequarti da Talamo ed El Bakhtaoui. Al quarto d’ora i rossoneri rischiano l’harakiri con Petito e Volzone, ma Coratella non ne sa approfittare.

I padroni di casa collezionano angoli, creando comunque alcune occasioni. Al 22’ su corner di Katseris e spizzata di Sorgente, Talamo alza incredibilmente oltre la traversa da mezzo metro. Ci prova senza successo pure El Bakhtaoui, prima che Volzone risponda presente sulla sassata di De Marchis dalla mancina.

Nel finale di frazione Sorgente si alza bene di testa a centro area, ma spedisce oltre la traversa. Poi Giordani, con la collaborazione della traversa, devia in angolo il terra-aria di Katseris da lunga distanza.

Fuochi pirotecnici nei primi minuti della ripresa. Ferrara ci prova dopo 22 secondi senza successo, poi un rapido botta e risposta. Al 2' nuova combinazione ficcante a destra tra Rizzo e Katseris, tiro cross del greco e sulla respinta del portiere Talamo insacca. Ma la gioia dura meno di un minuto. Coratella controlla un buon pallone in area, scaricando sotto l’incrocio dei pali.

La Nocerina potrebbe subito ripassare, ma sulla conclusione a botta sicura di El Bakhtaoui, Giordani risponde in due tempi. E lo stesso fantasista franco-marocchino è sfortunato al 17', quando Giordani e la traversa gli negano la gioia del gol. Lunga pausa fino al 34', quando Gambioli sfrutta una dormita di Fois e Donida, trovando però lo stesso Donida a deviare la sua conclusione sul palo. Sugli sviluppi dell'azione, Rizzo devia in corner la conclusione sotto misura di Coratella.

Poi il patatrac al 7' di recupero. Dammacco sugli sviluppi di un angolo commette fallo su Suriano. L'arbitro indica il dischetto e Coratella realizza la doppietta personale che fa esplodere di gioia la panchina degli ospiti.