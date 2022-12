La Nocerina «baby» ko a Bitonto: rossoneri spuntati e poco incisivi

La Nocerina esce sconfitta nell'anticipo di campionato contro il Bitonto. Punteggio finale di 1-0 per i padroni di casa, ai quali basta un calcio di punizione di Cardore deviato dalla barriera rossonera alle spalle di Stagkos.

Così come nelle ultime uscite, mister Zavettieri ha dovuto ricorrere all'impiego di ben sei under (due 2002, due 2003 e due 2004) dal primo minuto, con una panchina composta da soli giovani in età di Lega. Rispetto alla gara col Molfetta, è pure mancato in prima linea l'apporto del più esperto Talamo, fermo ai box per problemi fisici.

E proprio la mancanza di uomini in prima linea s'è notata nella gara odierna contro il Bitonto. Un match nel quale la Nocerina ha fatto fatica a creare opportunità da rete degne di nota, se non nella ripresa con un paio di tentativi da calcio piazzato e con un diagonale di Chietti. Tutti neutralizzati dal portiere di casa.

In classifica, nonostante il ko, la squadra di Zavettieri resta ancora fuori dalla zona playout. Il tutto mentre si attende lo sblocco di tutto l'iter burocratico per il passaggio di consegne in società. Gli imprenditori nocerini sono sull'uscio, ma solo tra pochi giorni potrà essere formalizzato il loro ingresso ai vertici del club.