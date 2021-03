Nocerina poco audace, si ferma sull'1-1: il Formia in inferiorità pareggia nel finale

Occasione sprecata per prendersi, almeno provvisoriamente, la terza posizione in classifica. La Nocerina si ferma sull'1-1 nella gara esterna di Formia, valida come recupero della dodicesima giornata nel girone G di Serie D. I molossi, in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo, non soffrono la reazione dei padroni di casa.

Ma nella ripresa, con il Formia in inferiorità numerica, concedono il calcio di rigore che consente ai padroni di casa di riagguantare un insperato pareggio a pochi giri di lancette dal termine. I rossoneri peccano dunque nel momento clou della partita, quando avrebbero potuto dare l'accelerata decisiva per cercare il raddoppio e chiudere i conti definitivamente.

Un passo indietro, sicuramente, rispetto all'ottima prestazione offerta nella vincente trasferta del Vanni Sanna contro la Torres; con un successo forse fin troppo striminzito nel punteggio rispetto alle occasioni create al cospetto dei sardi. A Formia, invece, sarebbe bastato un piccolo sforzo in più per portare a casa il bottino pieno. Le reti portano le firme di Dammacco al 32' del primo tempo - con una sventola che si insacca dove Capogna non può arrivare - di Zonfrilli al 40' della ripresa su calcio di rigore concesso per un fallo di mano nell'area rossonera.

