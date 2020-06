La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito il criterio di completamento degli organici per i gironi del campionato di Serie D 2020-2021. L'emergenza Covid-19 ha impedito la disputa dei play-off nazionali di Eccellenza, impedendo dunque l'individuazione “sul campo” di sette delle otto aventi diritto all'iscrizione.



In tal senso, dunque, vista la cristallizzazione delle classifiche, la Lnd ha stabilito di ammettere al campionato nazionale le migliori squadre tra quelle classificatesi al secondo posto nei rispettivi campionati di Eccellenza. La priorità è stata data alle compagini giunte al primo post ex-aequo nel girone B del Piemonte e nel girone unico della Basilicata, Saluzzo e Rotonda.



Gli altri cinque posti saranno individuati attraverso il criterio della media dei punti, cioè il rapporto tra punti e gare disputate nel rispettivo girone di Eccellenza. In caso di situazioni di parità, si procederà a un sorteggio. In Campania è pronta a esultare la Puteolana, che ha chiuso il campionato nel girone A con 62 punti in 27 partite.



L'ulteriore posto in Serie D, riservato per regolamento alla vincitrice della Coppa Italia Dilettanti nazionale - anch'essa bloccata dal Coronavirus - sarà assegnato a seguito di ripescaggio regolamentato da criteri che, nei prossimi giorni, saranno stabiliti e ufficializzati dalla Lnd.





© RIPRODUZIONE RISERVATA