Serie D, i playoff a fine maggio: invariata la formula delle sfide

Il Dipartimento Interregionale ha reso noto il regolamento dei playoff di Serie D 2021-22. Non cambia la formula rispetto alle scorse stagioni, con la post-season limitata ai due soli turni relativi a ogni singolo girone.

Le semifinali, in programma il 22 maggio prossimo, vedranno di fronte la seconda classificata contro la quinta e la terza contro la quarta. Si gioca in gara unica, in casa della formazione meglio piazzata in classifica al termine della stagione regolare. In caso di parità al 90' si procederà alla disputa dei tempi supplementari e in caso di ulteriore parità dopo 120 minuti, passerà il turno la squadra che ha conclusione nella migliore posizione di classifica in regular season.

Stessa formula per le finali, che si disputeranno il 29 maggio prossimo tra le vincenti delle due semifinali. Ancora una volta si giocherà una gara unica in casa della meglio piazzata.

In caso di parità di punti in classifica al termine della stagione regolare si terrà conto degli scontri diretti ed in caso di ulteriore parità, nell’ordine di: