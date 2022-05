Poule scudetto: riposa la Gelbison e in campo Giugliano-Cerignola

C'era attesa per conoscere l'esito del sorteggio della Poule Scudetto per definire il calendario del triangolare che vedrà in campo le vincenti dei gironi G, H e I della quarta serie: Giugliano, Audace Cerignola e Gelbison. Nella sede del Dipartimento Interregionale, è venuto fuori questo programma: si parte domenica 29 con la gara Giugliano- Audace Cerignola, mentre riposa la Gelbison, quest'ultima scenderà in campo mercoledì 1 giugno e l'avversaria sarà determinata dall'esito della prima partita, in caso di successo del Giugliano, affronterà in trasferta il Cerignola, mentre con un pareggio o una vittoria della squadra pugliese sarà impegnata in casa con il Giugliano.

L'ultima gara del triangolare è in programma domenica 5 giugno. Accede alla semifinale del'11 giugno la prima del raggruppamento e anche la migliore seconda dei tre gironi. La finale è prevista per il 15. Intanto proseguono i complimenti alla Gelbison per lo storico traguardo della promozione in serie C, oggi la squadra rossoblu del presidente Puglisi e del tecnico Esposito, ha ricevuto la visita dei referenti dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC) Antonio Trovato e Danilo Coppola.