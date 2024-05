Serie D, Poule scudetto Trapani-Cavese: avanti anche con un pari

Un Trapani vorace fa un sol boccone della Team Altamura. I siciliani, all'esordio in Poule Scudetto di Serie D, battono con un secco 0-3 a domicilio i pugliesi e si proiettano con grande ottimismo alla sfida decisiva con la Cavese, in programma domenica prossima al Provinciale di Trapani. Le reti della vincitrice del girone I portano le firme di Kragl su rigore, Palermo e Marigosu ancora dagli undici metri.

La Cavese ha fatto oggi da spettatrice interessata e i risultati provenienti dagli altri due triangolari hanno restituito una discreta dose di ottimismo agli aquilotti. Domenica infatti basterà non perdere nella gara esterna con il Trapani per poter accedere alle semifinali.

In caso di blitz, i ragazzi di mister Di Napoli si qualificherebbero come primi del triangolare C. In caso di pareggio invece passerebbero come migliore seconda, non essendoci possibilità per le squadre degli altri gironi di chiudere con 4 punti nella piazza d'onore. Pronostico dunque favorevole per i biancoblu, che anche in Sicilia saranno seguiti da un buon numero di supporters.

Le semifinali si giocheranno in gare di andata e ritorno, previste il 26 maggio e il 2 giugno prossimi.