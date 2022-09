Serie D, priorità alle elezioni: rinviato il turno di campionato

L'appuntamento con le urne per le elezioni nazionali e amministrative farà slittare il campionato di Serie D. Il Dipartimento Interregionale ha disporre dunque un turno infrasettimanale straordinario rispetto a quanto stabilito nelle scorse settimane, all'atto di redigere i calendari del campionato 2022-23.

La giornata in programma il 25 settembre prossimo si disputerà mercoledì 28 settembre, con fischio d'inizio alle 15, eccezion fatta per eventuali accordi intercorsi tra le società. Un simile rinvio aveva riguardato la scorsa settimana la gara di Coppa Italia tra Cavese e Nola, slittata al giorno successivo per la concomitanza con il match Salernitana-Sampdoria e dunque per ragioni di ordine pubblico.