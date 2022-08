Serie D, problema ordine pubblico: Cavese-Nola spostata al lunedì

La stagione è iniziata ufficialmente 24 ore fa col turno preliminare di Coppa Italia, ma in Serie D è già tempo di problemi di ordine pubblico. A farne le spese sono Cavese e Nola, che avrebbero dovuto scendere in campo domenica prossima allo stadio Simonetta Lamberti per il primo turno della manifestazione tricolore.

Avrebbero dovuto ma lo faranno con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, perché la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio della partita a lunedì 29 agosto alle ore 16, per ragioni di ordine pubblico. La decisione è arrivata su input della Questura di Salerno, che ha sottolineato possibili disagi causati dalla concomitanza con la gara tra Salernitana e Sampdoria in programma allo stadio Arechi.



Evidentemente, dunque, la Questura ha ritenuto insufficiente il numero di agenti a disposizione per predisporre un ulteriore servizio d'ordine anche allo stadio Simonetta Lamberti, rendendo necessaria la richiesta di rinvio per la partita di categoria inferiore.



Inizia dunque nel peggiore dei modi il campionato di Serie D per le formazioni della provincia nord di Salerno. Ed è prevedibile che situazioni simili possano verificarsi anche in campionato, vista la decisione del Comitato Interregionale di sistemare nello stesso girone formazioni le cui tifoserie non vivono, per così dire, rapporti idilliaci.



Angri e Paganese nel girone G, Cavese e Nocerina nel girone H, con derby per i quali si prevedono provvedimenti restrittivi utili a evitare problemi di ordine pubblico. Divieti di trasferte o ordinanze di disputa a porte chiuse, le tifoserie delle quattro squadre saranno quasi certamente soggette a provvedimenti di questo tipo. Evitabilissimi qualora chi di competenza avesse optato per una semplicissima separazione in gironi differenti.