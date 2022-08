Serie D, qualche sorpresa nei gironi: ufficializzato il calendario 2022-23

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato gironi e calendari di Serie D, anticipando i tempi rispetto alle pendenze di giustizia sportiva che riguardano squadre potenzialmente iscritte ai campionati.

La Lnd si è riservata esclusivamente la pubblicazione del calendario del girone I poiché l’inizio del campionato è posticipato al 18 settembre a causa del ricorso del Giarre pendente al Tar, che lo esaminerà nel merito solo il prossimo 4 settembre.

Qualche sorpresa nella sistemazione delle formazioni campane. Con il Matese confermato nel girone F, il Dipartimento Interregionale ha sistemato 7 squadre campane nel girone G, 5 nel gruppo H e 3 nel girone I. Qui di seguito la composizione dei raggruppamenti.

GIRONE F: Matese, Cynthialbalonga, Roma City, Team Nuova Florida, Trastevere, Termoli, Vastogirardi, Avezzano, Chieti, Pineto, S. Nicolò Notaresco, Vastese, Alma Juventus Fano, Montegiorgio, Porto d’Ascoli, Sambenedettese, Tolentino, Vigor Senigallia

GIRONE G: Angri, Casertana, Nola, Paganese, Palmese, Portici, Sorrento, Arzachena, Atletico Uri, C.O.S. Sarrabus Ogliastra, Ilvamaddalena, Aprilia, Cassino, Lupa Frascati, Pomezia, Real Monterotondo, Tivoli, Vis Artena

GIRONE H: Afragolese, Cavese, Gladiator, Nocerina, Puteolana, Francavilla, Lavello, Matera, Barletta, Bitonto, Brindisi, Casarano, Città di Fasano, Gravina, Martina, Molfetta, Nardò, Team Altamura

GIRONE I: Mariglianese, Real Aversa, Santa Maria Cilento, Castrovillari, Cittanova, Lamezia Terme, Locri, San Luca, Vibonese, Canicattì, Catania, Città di Acireale, Città di S. Agata, Licata, Paternò Ragusa, Sancataldese, Trapani, e Giarre (società ammessa con riserva)

I calendari

Nel girone F il Matese esordirà in trasferta contro il San Nicolò Notaresco, mentre la prima casalinga è fissata per l'11 settembre contro il Team Nuova Florida.

Nel girone G subito i derby Casertana-Nola e Portici-Palmese; esordio esterno per il Sorrento con il Real Monterotondo e per la Paganese con la Vis Artena. L'Angri infine giocherà la prima in casa contro l'Aprilia.

Nel girone H nessun derby tra corregionali alla prima giornata. Il programma prevede Bitonto-Afragolese, Cavese-Team Altamura, Gladiator-Barletta, Gravina Nocerina e Nardò-Puteolana.