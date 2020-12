La Serie D è pronta a tornare alla normalità. Domenica si riprenderà il regolare cammino, ripartendo dalla settima giornata di andata. Il lunghissimo stop dovuto all'emergenza Covid-19 ha ovviamente indotto il Dipartimento Interregionale a riformulare le date del torneo.

Bandiera a scacchi spostata in avanti di tre settimane: dal 16 maggio, l'ultima giornata è stata infatti fissata per il 6 giugno 2021. Fissati ben otto turni infrasettimanali per i gironi A e C, sei invece per tutti gli altri raggruppamenti. Il primo turno di mercoledì è previsto per il prossimo 23 dicembre, in anticipo rispetto alla data di domenica 27.

Qui di seguito l'elenco completo delle giornate rimodulate oggi dal Dipartimento interregionale:

ANDATA

13 dicembre 7^ giornata

20 dicembre 8^ giornata

23 dicembre (mercoledì) 9^ giornata

6 gennaio (mercoledì) 10^ giornata

10 gennaio 11^ giornata

17 gennaio 12^ giornata

24 gennaio 13^ giornata

31 gennaio 14^ giornata

3 febbraio (mercoledì) 15^ giornata

7 febbraio 16^ giornata

14 febbraio 17^ giornata

RITORNO

21 febbraio 1^ giornata

24 febbraio (mercoledì) 2^ giornata

28 febbraio 3^ giornata

7 marzo 4^ giornata

21 marzo 5^ giornata

28 marzo 6^ giornata

1 aprile (giovedì) 7^ giornata

11 aprile 8^ giornata

14 aprile (mercoledì) 9^ giornata

18 aprile 10^ giornata

25 aprile 11^ giornata

2 maggio 12^ giornata

9 maggio 13^ giornata

16 maggio 14^ giornata

23 maggio 15^ giornata

30 maggio 16^ giornata

6 giugno 17^ giornata

Restano invariati gli orari di inizio degli incontri:

dal 13 dicembre 2020 ore 14.30

dal 28 marzo 2021 ore 15.00

dal 9 maggio 2021 ore 16.00

