Rimodulato ancora il calendario del Girone I: si chiude il 20 giugno

Il Dipartimento Interregionale anche alla luce delle nuove positività emerse tra i calciatori di diverse squadre e per assicurare le condizioni di parità nella fase finale della stagione e tenuto conto che si deve privileggiare la programmazione delle gare di recupero ha deciso di riformulare i calendari quattro gironi tra cui il raggruppmeneto meridionale del girone I nel quale figurano Gelbison e Santa Maria Cilento, quest'ultima alle prese con un focolaio Covid -19 che la costringerà a recuperare ben 4 partite già calendarizzate a partire dal 30 maggio con il Licata, il 2 giugno con il Rende, entrambe in casa, il 6 giugno a Marina di Ragusa e mercoledì 9 giugno di nuovo in casa con il Sant'Agata. Per effetto di queste decisioni, anche il calendario subisce una variazione il 30 maggio non si gioca e la 15esima giornata slitta al 13 giugno, mentre la 16esima è in programma mercoledì 16 giugno per terminare il 20 giugno con l'ultima giornata di una stagione davvero tribolata.