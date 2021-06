Serie D, si cambia per i ripescaggi: preclusione per i club di Eccellenza

Cambiano per questa estate i criteri per i ripescaggi in Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti disposto che non sarà ripescata alcuna società di Eccellenza . Dunque, per il completamento dei gironi si attingerà da una graduatoria formata da sole società retrocesse dalla Serie D.

La scelta è dettata dai diversi criteri di ripartenza dei tornei di Eccellenza su tutto il territorio nazionale. I vari comitati regionali hanno infatti disposto format differenti, che non consentono di determinare parametri uniformi da considerare per una eventuale ammissione alla Serie D.

Dunque, potranno fare il salto di categoria solo le società che vinceranno i rispettivi gironi di Eccellenza regionale o i playoff. In Campania sono in programma domani le due finalissime per l'accesso ai dilettanti nazionali, San Giorgio-Acerrana e Ischia-Mariglianese.