Serie D, nel girone I saltano 5 partite per positività nel Marina di Ragusa

E' una stagione davvero tribolata quella che sta vivendo la serie D ed in particolare il girone I quello nel quale sono inserite anche le due formazioni salernitane della Gelbison e del Santa Maria Cilento.

Solo ieri il Dipartimento Interregionale aveva disposto l'anticipo dell'ultima giornata a sabato 19, mentre oggi su richiesta del Marina di Ragusa, che ha segnalato la positività di un suo calciatore e che avrebbe dovuto giocare domani nel turno infrasettimanale sul campo della capolista Messina, lo stesso Dipartimento, ha deciso di rinviare a data da destinarsi non solo questa gara ma per garantire la contemporaneità, ha adottato lo stesso provvedimento per altre quattro partite tra cui quella dell' Fc Messina che lotta con i cugini per la promozione in serie C e che avrebbe dovuto giocare a Paternò, ma anche: Licata - Sant'Agata; Rende - Biancavilla e Troina -Cittanovese, ovvero le gare con protagoniste formazioni ancora con obiettivi da centrare nel caso la salvezza, hanno subito la stessa sorte.

Scenderanno in campo domani invece le due squadre cilentane, la Gelbison impegnata in trasferta sul terreno del Dattilo, e il Santa Maria che chiude la sua stagione casalinga ospitando l'Acireale. Alla luce di questa scelta anche l'ultima giornata anticipata a sabato rischia di subire uno slittamento con conseguenze anche sui playoff già fissati per il 23 e 27 giugno, ma ora non più certi di essere rispettati. Un campionato che non sembra proprio voler finire mai.