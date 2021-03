L’Afragolese rimonta il Savoia, Chianese: «Penalizzati dall’arbitro»

Niente da fare. Al Savoia non è bastato un Kyeremateng in giornata di grazia – doppietta per lui – per centrare la prima vittoria della gestione Chianese: finisce 2-2 al Papa di Cardito contro l’Afragolese, che con Fava ed Energe recupera il doppio svantaggio ed agguanta un punto che consente di muovere un altro piccolo passo in chiave salvezza. Pari dal sapore decisamente amaro per il Savoia, che resta a distanza siderale dalla capolista Latina (a +12, al netto dei recuperi in programma). Nel post partita, poi, l’amaro sfogo di Chianese, che denuncia un’aggressione e punta il dito contro il direttore di gara.

È dell’Afragolese la prima, interessante palla gol. Corre il 12’, quando un pregevole assolo di Energe innesca la soluzione di testa di Fava, su cui fa buona guardia Esposito. Dieci minuti più tardi, Savoia in vantaggio. Fa tutto Kyeremateng, che si procura e realizza il penalty che interrompe un lungo digiuno di gol. Ci prova Faella per i padroni di casa, ma rimedia solo un corner. Nel finale di frazione Savoia pericoloso con Sorrentino, al tiro dal limite dopo una bella combinazione Tarascio-Kyeremateng: sfera di poco alta sulla traversa.

Nella ripresa, un minuto ed è subito raddoppio Savoia. De Rosa pesca in area Kyeremateng, che deposita in rete a tu per tu con Sorrentino. Stavolta la reazione dell’Afragolese è concreta. Passano sette minuti ed i rossoblù accorciano le distanze con Fava, implacabile dagli undici metri. La rete restituisce coraggio ed energie ai padroni di casa, che si rendono pericolosi con Energe, neutralizzato da un Esposito attento e reattivo. La domenica dei bianchi si complica al 22’, quando Riccio rimedia il rosso diretto, costringendo i suoi all’inferiorità numerica. Due minuti e la rimonta è servita: sugli sviluppi di una punizione di punizione di Ceprano, sponda di Fava per Energe, che sigla il definitivo 2-2. L’ultima ghiotta occasione è proprio dell’Afragolese, che sfiora il colpo del ko con Camara, su cui è decisivo il baby Esposito.

Mastica amaro al termine del match mister Chianese, che denuncia l’aggressione subita nel pre-partita e punta il dito contro l’arbitro. «Partiamo dall’inizio, da quando siamo arrivati al campo. Abbiamo subito una vile aggressione in un periodo particolare. Questo non è calcio, è stata una situazione veramente brutta per tutti. La partita è stata chiara: l’arbitro non ci ha fatto uscire dalla metà campo e siamo rimasti in dieci uomini. Avremmo meritato di più. Una gara chiusa e riaperta dall’arbitro. Dispiace perché i ragazzi avevano fatto ciò che avevamo preparato, il direttore di gara ha inciso sia sulle reti che negli episodi di gara. Finché la matematica non ci condanna noi continueremo a credere nel massimo del risultato».

