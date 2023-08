Serie D, slittano coppa e campionato: ufficiale il rinvio delle competizioni

Il Dipartimento Interregionale ha chiesto e ottenuto lo slittamento delle date di inizio di Coppa Italia e campionato di Serie D 2023-24. Il clima di incertezza relativo ai campionati maggiori - legati in particolare alle decisioni del Consiglio di Stato di fine agosto sulla composizione del campionato di Serie B - ha indotto la Lega Nazionale Dilettanti ad accogliere l'istanza di rinvio.

Così da permettere anche una composizione dei gironi e dei calendari non condizionata da eventuali “X” negli elenchi, così come capitato per il campionato di Lega Pro girone C. Dunque la Coppa Italia di categoria prenderà il via il prossimo 27 agosto con il turno preliminare, seguito il 3 settembre dal primo turno.

Per ciò che concerne il campionato di Serie D, la Lnd ha stabilito che il fischio d'inizio della prima giornata di andata sarà fissato per domenica 10 settembre prossimo.