SORRENTO – Un acuto del difensore rossonero Fusco alla mezzora della ripresa decide le sorti di una gara, dove la paura di perdere, manifestata da entrambe le squadre, lasciava presagire un conseguente 0-0. Un derby povero di contenuti tecnici rilevanti, appena ravvivato da un palo esterno in avvio colpito da Liccardi (2’). Poi, tanta noia, con il gioco che ristagna nel cerchio centrale del campo. Il Sorrento, reduce da quattro sconfitte consecutive che hanno determinato l’esonero dell’allenatore Luca Fusco, guidato in panchina dal neo tecnico Pino La Scala, ha evidenziato ancora una evidente difficoltà di proporre una manovra fluida e concretezza di gioco, peraltro, espressi in avvio di stagione. Per la Puteolana, rivoluzionata nell’organico, reduce dalla vittoria sulla capolista Nardò, l’obiettivo di proseguire la striscia positiva è svanito con la rete del Sorrento, lasciando comprensibile amarezza nel team ospite, in corsa verso la salvezza. Nel finale la Puteolana ha cercato di riequilibrtare le sorti della gara, ma non ha trovato sbocchi nella difesa rossonera. Evvidente anche un comprensibile nervosismo che ha provocato le proteste dell'allenatore Andrea Ciaramella per un presunto contatto in area rossonera, con conseguente espulsione del tecnico granata decretata dall'arbitro Recchia.

