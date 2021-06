Serie D, ufficiali le date dei playoff: inizio differito tra i gironi «campani»

Il Dipartimento Interregionale ha reso note le date di disputa dei playoff e degli eventuali spareggi. Inizio differito tra i gironi che riguardano la Campania. Nel gruppo G, dove ci sarà di sicuro il Savoia e c'è ancora in corsa la Nocerina, il primo turno è fissato per il 16 giugno e la finale di girone il 20 giugno.

Nel gruppo I, con la Gelbison ancora in corsa - aritmeticamente - per il secondo posto, il primo turno è fissato per il 23 giugno, mentre la finale di girone si disputerà domenica 27 giugno prossimo. Il girone H ha le stesse date del girone G, ma alla post-season del raggruppamento non prenderanno parte formazioni campane, tutte ampiamente fuori dai giochi da alcune settimane.

Per quanto concerne gli spareggi, utili a designare le promozioni dirette in Serie C o le retrocessioni diretta in Eccellenza, il Dipartimento Interregionale ha individuato le date nel 20 e 27 giugno 2021.