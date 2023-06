Sestri Levante-Sorrento 3-1, lo scudetto di serie D alla squadra ligure

Si infrange a Piancastagnaio il sogno scudetto della serie D per il Sorrento. Il Sestri Levante, subito in vantaggio, subisce il pareggio rossonero sui titoli di coda del primo tempo, ma in avvio di ripresa in 10’ si riporta in vantaggio e consolida addirittura il risultato.

La rete dopo appena 3’ segnata da Massimiliano Pane, ironia della sorte di origini di Sant’Agnello, ha inevitabilmente condizionato l’assetto tattico predisposto da Maiuri, ma al di là di inevitabili considerazioni di carattere emotivo, il Sestri Levante è apparso decisamente più determinato rispetto al Sorrento.

Il pareggio di Gaetani, conquistato alla fine della prima frazione di gioco, ha avuto l’effetto illusorio di aver riequilibrato l’evoluzione della gara, ma l’avvio di ripresa del Sestri Levante è stato devastante, con la regia a centrocampo dell’ex rossonero Silvano Raggio Garibaldi, 7 presenze nella stagione 2009-2010.

La doppia incursione della squadra ligure in area rossonera, al 4’ e al 10’, con l’attaccante argentino Facundo Agustín Márquez, decide la conquista dello scudetto di serie D del Setri Levante, lasciando sfumare la sterile reazione rossonera.