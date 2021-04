Sfida salvezza per il Giugliano: al De Cristofaro arriva il Cassino

Sfida salvezza per il Giugliano, che domani affronta in casa il Cassino. I tigrotti, ancora relegati in fondo alla classifica del girone G, hanno l'ennesima chance per accorciare le distanze dalle dirette concorrenti per la salvezza. Un match, quello contro i laziali, che arriva dopo il rinvio della gara con l'Arzachena (causa Covid) e le accesissime polemiche sorte tra la società e i tifosi organizzati. Tra le parti, negli ultimi giorni, sono volate parole grosse. Gli ultras chiedono a gran voce che il presidente Giovanni Palma si faccia da parte; il massimo dirigente del Giugliano ha fatto sapere che al momento non ci sono cordate interessate a rilevare le quote societarie e che "proseguirà sulla strada delle denunce se vi saranno nuovi atti di intimidazione verso il club".