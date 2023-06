Sfuma il sogno tricolore per Sorrento e Sant’Agnello

Delusione tanta, sogni svaniti, ma anche la consapevolezza di aver conquistato, comunque, un traguardo storico per il calcio della costiera. Sabato il Sant’Agnello si è dovuto arrendere al Volpiano Pineto (1-2) nell’’ultimo minuto dei tempi supplementari nella finale per lo scudetto Juniores Under 19 dilettanti; domenica il Sorrento è stato sconfitto dal Sestri Levante (1-3) nella finale della poule scudetto di serie D.

Per l’allenatore del Sant’Agnello, Antonio Guarracino, l’epilogo della finale non intacca la portata di una stagione importante per una società di provincia che porta avanti innanzitutto un progetto sociale avviando al calcio decine di ragazzi.

Delusione palese, invece, per il Sorrento, promosso in serie C che, in attesa di pianificare la nuova stagione, aveva accarezzato con buone risorse il sogno tricolore. Vincenzo Maiuri, come nel suo stile, non cerca attenuanti e analizza con lucidità la sconfitta. «Contro il Sestri Levante – spiega il tecnico rossonero -, al di là delle assenze, non abbiamo giocato una buona partita.

Sarebbe come attaccarsi a cose che non abbiamo mai fatto. La realtà è che abbiamo affrontato la finale al di sotto delle nostre possibilità. Di questo mi sento responsabile personalmente e chiedo scusa a tutti i tifosi che sono venuti a sostenerci a Piancastagnaio sperando di tornare insieme a noi con il tricolore».

Un atto di sincera sottomissione da parte dell’allenatore del Sorrento. «Dovevamo giocare la finale – aggiunge Maiuri – in maniera più determinati. Una considerazione che, tuttavia, non può cancellare il lavoro egregio che hanno fatto i ragazzi in questa stagione, sono sempre stati presenti, hanno sempre lottato uniti per cercare di portare il Sorrento più in alto possibile. Ci siamo riusciti conquistando la promozione, c'è mancata la ciliegina sulla torta. Questa sconfitta ci deve far riflettere per ripartire ancora più forti nella prossima stagione, consapevoli di ciò che potevamo fare e che magari non abbiamo fatto nella partita con il Sestri Levante». Sul fronte societario, intanto, rimangono sul tappeto le formalità burocratiche legate all’iscrizione al campionato: la designazione del campo di gioco per le partite casalinghe e la fidejussione a garanzia degli adempimenti finanziari. Sono ore decisive, la prima scadenza è già fissata per giovedì.