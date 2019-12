Settima vittoria di fila per il Savoia, che al Giraud s’impone per 4-2 sull’Acireale ed avvicina pericolosamente il Palermo, fermato al Barbera sul pari a reti bianche da un arcigno Troina. Si assottiglia ulteriormente il vantaggio dei rosanero, adesso a +3 sui bianchi.



Sotto il diluvio, rabbioso poker in rimonta per gli oplontini (foto ufficio stampa Acireale Calcio), che alla mezz’ora sono sotto di due reti per effetto della doppietta di Ott Vale (a segno con una conclusione dal limite e con un velenoso diagonale). Allo scadere della prima frazione di gioco Rondinella accorcia le distanze con un tocco sotto misura.



Nella ripresa, Savoia subito aggressivo. Sette minuti e Orlando firma il 2-2 ribadendo in rete una respinta su precedente conclusione di Diakitè, poi sostituito da Scalzone. Coppola sventa un velenoso pallonetto e tiene in pari i suoi. Salta invece la parità numerica in campo per effetto del rosso per somma di ammonizioni rimediato da Rizzo. La remuntada bianca si perfeziona tra l’86’ e l’89’: prima Poziello firma il sorpasso, poi Scalzone blinda i tre punti.



«La strada è ancora lunga – commenta il patron Mazzamauro – e non voglio che la squadra perda la concentrazione. Credo di avere uno dei gruppi più forti dell’intera Serie D. Rispetto il Palermo, non lo sottovaluto ma non lo temo: i rosanero meritano altre categorie. Nemmeno questo Savoia è da Serie D. Sono convinto che sarà una lotta molto accesa, ma vi prego di smorzare i toni: massimo rispetto per tutti. L’Acireale è venuta qui con il coltello tra i denti e si è giocata la partita. Faccio i miei complimenti al mister, che ci sta facendo vedere come si gioca a calcio e come si mentalizza una squadra. Altri rinforzi dal mercato? Se me li dovesse chiedere Parlato, sì. Tutto ciò che abbiamo fatto sul mercato, lo abbiamo deciso io, mio figlio Renato ed il ds Mignano».



Quindi il tecnico Parlato. «Sullo 0-2 ho pensato di aver sbagliato a non cambiare prima. Faccio i complimenti all’Acireale; nel primo tempo non abbiamo fatto bene, eravamo troppo scollegati, per bravura anche degli avversari. Complimenti enormi ai miei ragazzi, che hanno ribaltato la gara. Ora godiamoci questo Natale, faccio i miei auguri alla città ed il mio pensiero va ai bambini che hanno dei problemi di salute. Dico loro di non mollare e mi auguro che tutti guariscano». © RIPRODUZIONE RISERVATA