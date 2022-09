Coppa Italia: il Santa Maria si ferma al primo turno, passa il Lamezia (0-2)

La stagione ufficiale del Santa Maria Cilento parte con una sconfitta. Nel primo turno della Coppa Italia di categoria, il team i Castellabate sul campo amico del Carrano, al cospetto del Lamezia Terme, cade per due reti a zero e abbandona subito la manifestazione tricolore, mentre va avanti la formazione calabarese che è tra le papabili anche al salto in serie C. La gara fin dai primi minuti ha visto il Lamezia mettere a rischio la porta di Grieco, ma il risultato nella prima frazione è rimasto inviariato. La svolta si è avuta nella ripresa quando la formazione ospite nel giro di sessanta secondi ha inferto un micidiale 1-2 che di fatto ha mandato ko i giallorossi. Al 10’ arriva il vantaggio del Lamezia con Fangwa, che segna con un perfetto tiro dal cuore dell’area di rigore dopo che Terranova sulla stessa azione aveva colpito il palo. All' 11’ arraiva il raddoppio di Fangwa, su un errore nel controllo di Grieco: l’attaccante lametino gli strappa il pallone dai piedi e segna il più facile dei gol. Il Santa Maria prova a reagire ma il risultato fino al triplice fischio non muta e il Lamezia vince 2-0 e accede al secondo turno di Coppa Italia. Per i cilentani ora c'è il campionato che nel girone I parte domenica 18 settembre.