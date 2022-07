Il Sorrento ha ufficializzato il tesseramento di Francesco Sigismondo.

Difensore centrale, classe 2003, Sigismondo approda in costiera dopo una stagione da protagonista con la Primavera della Juve Stabia.

«Sono molto felice per questa nuova avventura. Darò il massimo per i miei nuovi compagni e per questi colori, con dedizione e tanto duro lavoro. Ringrazio la società per quest’opportunità».