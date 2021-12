Sirene dagli States per la Nocerina: respinto reclamo per l'affaire Cura Italia

Sirene dagli States per la Nocerina. Una PEC inviata al Comune di Nocera Inferiore apre spiragli per un passaggio di consegne ai vertici del club rossonero. La firma è di Giancarlo Natale, che nella missiva si definsce «businessman» che opera a Boston, nel Massachusetts.

«Sappiamo che il club è “finito” nelle mani del Comune e stiamo cercando di avere maggiori dettagli sul bilancio della società». Natale e i suoi sodali hanno individuato in Nunzio Grasso il rappresentante italiano che condurrà la trattativa col presidente rossonero Paolo Maiorino.

E un primo incontro c'è già stato. Con il massimo dirigente che avrebbe chiesto alla controparte di presentare un'offerta economica prima di far visionare la situazione finanziaria della società. Una richiesta che, almeno per il momento, apre una fase di stallo, tenendo conto che per formulare un'offerta c'è bisogno di sapere il reale valore della società rossonera.

Un valore che ovviamente non può prescidere da situazione debitoria (ivi comprese le vertenze aperte con gli ex tesserati), il budget per gli stipendi dei tesserati di prima squadra e settore giovanile, oltre a tutto ciò che va iscritto a bilancio in una normale gestione economica di una società, seppur dilettantistica.

Nel frattempo dalla giustizia sportiva arriva una doppia sconfitta in pochi giorni. Respinto il ricorso avverso alla vertenza dell'ex centrocampista Emanuele D'Anna, la società ha incassato una sconfitta anche per il reclamo relativo alle pesanti sanzioni subite per la vicenda delle false certificazioni per ottenere i bonus del decreto Cura Italia.