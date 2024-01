Sliding doors in casa Cavese: Ascioti ai saluti, arriva Lops

Cavese ancora attiva sul mercato con un'operazione in uscita e una in entrata perfezionate oggi. Dopo il tesseramento del portiere Vincenzo Provitolo, si registra la risoluzione consensuale dell'accordo con il compagno di reparto Edoardo Ascioti.

Il classe 2004, cresciuto nel settore giovanile del Genoa, lascia la Cavese con due sole gare all'attivo, entrambe in Coppa Italia contro Rotonda e Paganese.

Il giovane estremo ex Vado è finito presto dietro il collega Boffelli nelle gerarchie tecniche di mister Cinelli. A dicembre scorso il Gladiator aveva tentato un approccio, ma la trattativa non andò a buon fine.

Per un under in partenza, un altro in arrivo. Si tratta del centrocampista Francesco Lops, classe 2005, proveniente dal Bari. L'interno di mediana, capitano della formazione Primavera biancorossa, ha anche esordito in prima squadra la scorsa estate nella gara di Tim Cup contro il Parma.