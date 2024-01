Sliding doors in casa Cavese: firma Lucano, va via Provitolo

Ancora calciomercato in casa Cavese. La società ha perfezionato una doppia operazione, una in entrata e una in uscita, riassestando ancora una volta la pattuglia dei portieri. Lascia la formazione biancoblu Vincenzo Provitolo, classe 2004, la cui avventura alla corte di mister Cinelli è durata due sole settimane.

Arrivato a metà gennaio, il portiere ex Afragolese ha avuto solo il tempo di giocare in Coppa Italia di Serie D contro la Fidelis Andria, match terminato con la vittoria dei pugliesi per 3-1 e la conseguente eliminazione degli aquilotti.

Un'annata sfortunata per Provitolo, che nella stagione in corso aveva già indossato le maglie di Nardò e Barletta nel girone H di Serie D.

Il volto nuovo è quello di Alberto Lucano, anch'egli classe 2004, che arriva a titolo temporaneo dal Crotone. Ha percorso l'intera trafila delle giovanili con il club pitagorico, disputando nelle ultime stagioni 37 partite nel campionato Primavera 2. Da due stagioni è entrato anche in pianta stabile nell'organico di prima squadra e approda in biancoblu per dare adeguata concorrenza al “collega” Boffelli, titolarissimo in pratica dall'inizio dell'annata in corso.